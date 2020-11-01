◇1日 中日－広島（ナゴヤドーム）

1日にナゴヤドームで行われる中日ー広島戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。6勝目を狙う柳裕也投手（26）が先発。明大の後輩、広島・森下との投げ合いを制しての連敗脱出を目指す。2人は10月17日の広島戦（マツダ）で初めて対戦し、柳が7イニング2失点で白星を挙げた。先輩としての意地を再び見せつけたい。また、7番には7月30日以来のスタメン出場となる武田健吾外野手（26）が入った。

【広島】

1番・左・大盛

2番・遊・田中広

3番・右・鈴木誠

4番・中・西川

5番・一・松山

6番・捕・坂倉

7番・三・堂林

8番・二・菊池涼

9番・投・森下

【中日】

1番・中・大島

2番・遊・京田

3番・二・阿部

4番・一・A・マルティネス

5番・三・高橋

6番・右・平田

7番・左・武田

8番・捕・木下拓

9番・投・柳