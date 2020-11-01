【中日スタメン】柳、広島・森下と再び“明大対決” 先輩の意地見せチームの連敗止めるか
2020年11月1日 13時41分
◇1日 中日－広島（ナゴヤドーム）
1日にナゴヤドームで行われる中日ー広島戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。6勝目を狙う柳裕也投手（26）が先発。明大の後輩、広島・森下との投げ合いを制しての連敗脱出を目指す。2人は10月17日の広島戦（マツダ）で初めて対戦し、柳が7イニング2失点で白星を挙げた。先輩としての意地を再び見せつけたい。また、7番には7月30日以来のスタメン出場となる武田健吾外野手（26）が入った。
【広島】
1番・左・大盛
2番・遊・田中広
3番・右・鈴木誠
4番・中・西川
5番・一・松山
6番・捕・坂倉
7番・三・堂林
8番・二・菊池涼
9番・投・森下
1番・左・大盛
2番・遊・田中広
3番・右・鈴木誠
4番・中・西川
5番・一・松山
6番・捕・坂倉
7番・三・堂林
8番・二・菊池涼
9番・投・森下
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・一・A・マルティネス
5番・三・高橋
6番・右・平田
7番・左・武田
8番・捕・木下拓
9番・投・柳
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・一・A・マルティネス
5番・三・高橋
6番・右・平田
7番・左・武田
8番・捕・木下拓
9番・投・柳
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