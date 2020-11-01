【中日スタメン】柳、広島・森下と再び“明大対決” 先輩の意地見せチームの連敗止めるか

2020年11月1日 13時41分

このエントリーをはてなブックマークに追加
中日・柳

中日・柳

  • 中日・柳
◇1日　中日－広島（ナゴヤドーム）
　1日にナゴヤドームで行われる中日ー広島戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。6勝目を狙う柳裕也投手（26）が先発。明大の後輩、広島・森下との投げ合いを制しての連敗脱出を目指す。2人は10月17日の広島戦（マツダ）で初めて対戦し、柳が7イニング2失点で白星を挙げた。先輩としての意地を再び見せつけたい。また、7番には7月30日以来のスタメン出場となる武田健吾外野手（26）が入った。
【広島】
1番・左・大盛
2番・遊・田中広
3番・右・鈴木誠
4番・中・西川
5番・一・松山
6番・捕・坂倉
7番・三・堂林
8番・二・菊池涼
9番・投・森下
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・一・A・マルティネス
5番・三・高橋
6番・右・平田
7番・左・武田
8番・捕・木下拓
9番・投・柳

関連キーワード

PR情報

News最新ニュース

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ