【中日スタメン】A・マルティネスが4番一塁！ナゴヤD抜群の安定感の松葉が4勝目へ先発
2020年10月31日 13時27分
31日にナゴヤドームで行われる中日―広島戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。前日に負傷交代した福田永将内野手（32）に代わって、一塁にはアリエル・マルティネス捕手（24）が入った。先発の松葉貴大投手（30）はナゴヤドームで5試合に登板し、3勝0敗、防御率1・27と抜群の安定感を誇る。
【広島】
1番・左・長野
2番・遊・田中広
3番・右・鈴木誠
4番・中・西川
5番・捕・会沢
6番・三・堂林
7番・一・ピレラ
8番・二・菊池涼
9番・投・中村祐
1番・左・長野
2番・遊・田中広
3番・右・鈴木誠
4番・中・西川
5番・捕・会沢
6番・三・堂林
7番・一・ピレラ
8番・二・菊池涼
9番・投・中村祐
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・一・A・マルティネス
5番・三・高橋
6番・右・平田
7番・左・シエラ
8番・捕・木下拓
9番・投・松葉
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・一・A・マルティネス
5番・三・高橋
6番・右・平田
7番・左・シエラ
8番・捕・木下拓
9番・投・松葉
PR情報