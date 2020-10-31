【中日スタメン】A・マルティネスが4番一塁！ナゴヤD抜群の安定感の松葉が4勝目へ先発

2020年10月31日 13時27分

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中日のA・マルティネス

中日のA・マルティネス

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　31日にナゴヤドームで行われる中日―広島戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。前日に負傷交代した福田永将内野手（32）に代わって、一塁にはアリエル・マルティネス捕手（24）が入った。先発の松葉貴大投手（30）はナゴヤドームで5試合に登板し、3勝0敗、防御率1・27と抜群の安定感を誇る。
【広島】
1番・左・長野
2番・遊・田中広
3番・右・鈴木誠
4番・中・西川
5番・捕・会沢
6番・三・堂林
7番・一・ピレラ
8番・二・菊池涼
9番・投・中村祐
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・一・A・マルティネス
5番・三・高橋
6番・右・平田
7番・左・シエラ
8番・捕・木下拓
9番・投・松葉

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