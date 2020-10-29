IZ*ONE『Twelve』（ユニバーサル ミュージック／10月21日発売）（C）OFF THE RECORD

日韓女性12人グループ・IZ*ONE（アイズワン）の日本1stアルバム『Twelve』が初週13.5万枚を売り上げ、10月27日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。2018/11/12付での『COLOR*IZ』（韓国1st Mini Album）以来2年ぶり、通算2作目の1位に。また『COLOR*IZ』から5作連続のTOP5入りを記録した。

以降10位までのランキングはこちら。

1位： Twelve ／ IZ*ONE

2位： ;[Semicolon](Special Album) ／ SEVENTEEN

3位： STANDARD～THE BALLAD BEST～ ／ 矢沢永吉

4位： Gen Hoshino Singles Box“GRATITUDE” ／ 星野源

5位： LEO-NiNE ／ LiSA

6位： PERSONALITY ／ 高橋優

7位： 俺のRequest ／ JUJU

8位： Resonance Pt.1:2nd Album ／ NCT

9位： ClariS 10th Anniversary BEST -Green Star- ／ ClariS

10位： ClariS 10th Anniversary BEST -Pink Moon- ／ ClariS

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。



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