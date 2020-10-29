中日の高橋周平

◇29日 阪神－中日（甲子園）

29日に甲子園で行われる阪神－中日戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。前日に負傷交代したダヤン・ビシエド内野手（31）に代わって、今季初めて４番に高橋周平内野手（26）が入った。45イニング連続無失点継続中の大野雄大投手（32）が先発。今季阪神最終戦を白星で飾りたい。

【中日】

１番・中・大島

２番・遊・京田

３番・二・阿部

４番・三・高橋

５番・左・福田

６番・右・井領

７番・一・堂上

８番・捕・木下拓

９番・投・大野雄

【阪神】

１番・中・近本

２番・二・糸原

３番・一・マルテ

４番・三・大山

５番・左・サンズ

６番・右・陽川

７番・遊・木浪

８番・捕・梅野

９番・投・西勇