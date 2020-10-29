【中日スタメン】高橋周平が今季初の４番起用 先発は45イニング連続無失点中の大野雄大
2020年10月29日 17時27分
◇29日 阪神－中日（甲子園）
29日に甲子園で行われる阪神－中日戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。前日に負傷交代したダヤン・ビシエド内野手（31）に代わって、今季初めて４番に高橋周平内野手（26）が入った。45イニング連続無失点継続中の大野雄大投手（32）が先発。今季阪神最終戦を白星で飾りたい。
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・二・阿部
４番・三・高橋
５番・左・福田
６番・右・井領
７番・一・堂上
８番・捕・木下拓
９番・投・大野雄
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・二・阿部
４番・三・高橋
５番・左・福田
６番・右・井領
７番・一・堂上
８番・捕・木下拓
９番・投・大野雄
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・糸原
３番・一・マルテ
４番・三・大山
５番・左・サンズ
６番・右・陽川
７番・遊・木浪
８番・捕・梅野
９番・投・西勇
１番・中・近本
２番・二・糸原
３番・一・マルテ
４番・三・大山
５番・左・サンズ
６番・右・陽川
７番・遊・木浪
８番・捕・梅野
９番・投・西勇
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