オ０―１日（２８日）　バーヘイゲンが完封

2020年10月28日 21時06分 (10月28日 21時28分更新) 会員限定
　オリックス戦に先発した日本ハム・バーヘイゲン＝京セラドーム

　オリックス戦に先発した日本ハム・バーヘイゲン＝京セラドーム

  • 　オリックス戦に先発した日本ハム・バーヘイゲン＝京セラドーム
　日本ハムは０―０で迎えた九回に、宇佐見が左前に適時打を放ち、均衡を破った。バーヘイゲンは制球が良く、無四球で１３三振を奪った。２安打に抑えて来日初完封で、８勝目。オリックスは３連敗。九回にディクソンが打たれた。

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