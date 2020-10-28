東京、新たに１７１人感染　コロナ、大学でクラスター発生

2020年10月28日 15時16分 (10月28日 15時28分更新) 会員限定
　東京都庁

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　東京都は２８日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１７１人報告されたと明らかにした。累計は３万４５６人となった。
　都内は直近７日間の平均による１日当たりの感染者数が１００人台の後半でほぼ横ばいの状況。大学や病院、福祉施設などでのクラスター（感染者集団）発生が目立っている。

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