防火貯水槽に男性遺体、千葉　事件の疑い、通報で付近捜索

2020年10月28日 13時51分 (10月28日 14時05分更新) 会員限定
　２８日午前１１時すぎ、千葉県印西市小林にある防火貯水槽内で、成人男性の遺体を県警の捜査員が見つけた。県警は事件の疑いがあるとみて、男性の身元確認を進めている。
　県警によると、２７日に「トラブルに巻き込まれた男性がいる」と通報が寄せられ、付近を捜索していた。

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