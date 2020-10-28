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モノレールの部品を損壊疑い 「ストレス発散」男逮捕
東京モノレール羽田空港線の車両を連結する蛇腹状のほろをカッターで切り抜いたとして、警視庁東京空港署は...
10月28日
ベトナム人の薬物密売グループか 覚醒剤所持疑い１０人逮捕
覚醒剤や合成麻薬ＭＤＭＡを所持したとして、警視庁や群馬県警などの合同捜査本部は２８日までに、覚醒剤取...
アパートで家畜解体か、県警捜索 群馬、ベトナム人４人を逮捕
群馬県など北関東で相次いだ家畜や果物の盗難事件に絡み、群馬県警は２８日、と畜場法違反容疑で、同県太田...
広島のメイドカフェ火災で有罪 ６人死傷で別の店長
広島市で２０１５年、メイドカフェの客ら３人が死亡、３人が負傷したビル火災で、重過失失火と重過失致死傷...
専門家会議の情報開示内容は違法 新型コロナ対策、国を提訴
新型コロナウイルス対策の専門家会議の議事録について、ＮＰＯ法人「情報公開クリアリングハウス」は２８日...
刑務所のコロナ対策を請求、大阪 ６０代受刑者が申し立て
大阪刑務所（堺市堺区）の６０代の男性受刑者が、新型コロナウイルスの感染防止対策が不十分だとして、刑務...