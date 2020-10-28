森七菜『マガジン』初表紙 独自の世界観を12Pグラビアで表現
2020年10月28日 00時00分 (10月28日 01時06分更新)
女優の森七菜（19）が、28日発売の『週刊少年マガジン』48号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。快進撃を続ける人気女優が、彼女しか持ち得ない世界観を12ページのグラビアで表現した。
森は大ヒットアニメ映画『天気の子』でヒロイン・天野陽菜の声優を担当し、大ブレイク。多数の映画・ドラマに出演し、現在放送中のTBS系ドラマ『この恋あたためますか』（毎週火曜 後10：00）では主演を務める。
初めて『マガジン』のカバーを飾った今回、グラビアではナチュラルにカメラを見つめる表情やスイーツを頬張る顔、元気いっぱいにジャンプする姿など、魅力的な表情とポーズをたっぷり撮り下ろし。これからの活躍からも目が離せない、あたたかさを感じさせる。
同誌の公式インスタグラム【@shonenmagazine.kousiki】では、アザーカットを公開中。巻頭カラー漫画は『化物語』。
【写真】撮影：YOROKOBI スタイリング：野田さやか ヘアメイク：佐藤寛 デザイン：松本麻実（GROSVENOR design）
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