ディズニー・アニメーション最新作『ラーヤと龍の王国』(2021年3月12日公開)日本版ポスター (C) 2020 Disney. All Rights Reserved.

ディズニー・アニメーションの新作映画『ラーヤと龍の王国』(原題:Raya and the Last Dragon)が来年3月12日より劇場公開が決定。特報映像、日本版ポスタービジュアルがお披露目となった。本作は、“龍の王国”を舞台に繰り広げられる少女ラーヤの戦いと成長を描く壮大なファンタジー・アドベンチャー。

それぞれの時代に生きる人々を象徴するかのようなヒロインを描いてきたディズニー映画。<王子様を待つヒロイン>は時代とともに個性と強さを持つようになり、自らの力で立ち上がり、観客一人一人の背中を押してくれる大きな存在となってきた。世界中に大旋風を巻き起こし、新たなるプリンセス像を確立した『アナと雪の女王』のエルサとアナ、ヒロインの心情を歌い上げる楽曲と共に大きな共感と感動を呼んだ『モアナと伝説の海』のモアナ。待望の続編として大ヒットとなった『アナと雪の女王2』以来の最新作となる『ラーヤと龍の王国』は、さらに新しいディズニーのヒロイン像を予感させる。

ラーヤは、聖なる龍の力が宿るという<龍の石>の守護者一族の娘。遠い昔に姿を消した “最後の龍”の力を蘇らせ、再び世界に平和を取り戻すため、一人旅立つ孤高のヒロインなのだ。

特報映像では、軽快な音楽にのせて罠を掻い潜る少女時代のラーヤが登場。軽やかな身のこなしを披露し、本作のアクションを大いに期待させる。また映像終盤には日本版ポスタービジュアルにもなっている成長したラーヤも登場。剣を握りしめ、ロングブーツにパンツとローブを身にまとう姿はとても凛々しく、その手には、“龍の石”と思われる輝く石も見える。

また、彼女に寄り添うのは、ともに旅をする相棒のトゥクトゥク。アルマジロを彷彿とさせる、背中を覆う大きな甲羅の下にはモフモフした愛くるしい顔がのぞき、『アナと雪の女王』のオラフや『モアナと伝説の海』のヘイヘイのように日本でも人気が集まりそうだ。

本作は、日本でも大ヒットし、アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞した『ベイマックス』のドン・ホールと『ブラインドスポッティング』のカルロス・ロペス・エストラーダの2人の監督がタッグを組んで作り上げた。製作には、『モアナと伝説の海』のオスナット・シューラー、『アナと雪の女王』シリーズのヒットメーカー、ピーター・デル・ヴェッコを名を連ねる。実績では申し分のない布陣に期待が高まる。

関連キーワード エンタメ総合