自身初のオンラインライブを開催したビリー・アイリッシュ『WHERE DO WE GO? オンラインライブ』

『第62回グラミー賞』で39年ぶり2人目、史上最年少の18歳で主要4部門を独占した米シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュ(18)が24日(日本時間25日午前7時開演)、ロサンゼルスから自身初の配信ライブ『WHERE DO WE GO? オンラインライブ』を実施した。

3月12日にノースカロライナ州で行われた公演を最後に、ワールドツアーの延期が続いていたが、7ヶ月ぶりにファンの前に戻ってきたビリー。地元ロサンゼルスからライブを行い、世界中のファンとリアルタイムでつながった。

開演1時間前には“プレショー”を開始し、父親のパトリック・オコネルがファンにメッセージ。ゲストとして、リゾ、アリシア・キーズ、スティーヴ・カレルらがリモート出演したほか、来年公開予定のドキュメンタリー『Billie Eilish:The World’s A Little Blurry (ビリー・アイリッシュ:世界は少しぼやけている)』の未公開映像の解禁や、ビリーに関するトリビアクイズ出題でも楽しませた。チャットルームには、英語・スペイン語・ポルトガル語のほか、日本語も用意され、ファン同士のコミュニケーションの輪が広がった。

開演時刻となり、グッチの衣装で登場したビリーは「自宅にいるみんな、元気?」と呼びかけ、「bury a friend」で初のオンラインライブをスタート。「スタッフしかいなくて、ほぼ空っぽの会場だけど、すごく雰囲気がよくて最高。 みんなに会いたい!」と話すと、「you should see me in a crown」「my strange addiction」「ocean eyes」を披露した。

360°の巨大LEDスクリーンと最先端のXR技術を駆使した映像演出は、驚きの連発。まるで巨大な蜘蛛がビリーに襲いかかっているように見えたり、画面越しでも立体的空間にいるかのような演出で見る側を圧倒する。霧の中に消えたビリーはベンチに足を組んで現れ、「xanny」のMVを再現した。

「こんなことをするのは初めてで、とてもうれしい」と話したビリーは、唯一のコラボレーターの兄・フィニアスを紹介。近々新曲をリリースすることをほのめかした後、「i love you」を歌い始めた。背景に満月が映し出されると、ビリーとフィニアスが宙に浮かび、なんとも幻想的なシーンとなった。

中盤は「ilomilo」「No Time To Die」「when the party’s over」といった人気曲を連発。環境問題について歌った「all the good girls go to hell」では、深刻化している山火事や海洋汚染の映像が映し出され、気候変動の重要性を訴え、曲の終わりには「NO MUSIC ON A DEAD PLANET(死んだ惑星に音楽は存在しない)」のメッセージとともに、「投票して! 未来があるのは若者なんだから! 絶対投票して、お願い!」と11月3日に行われるアメリカ大統領選挙への投票を呼びかけた。

終盤の「my future」は、ビリーがアニメキャラクターとして登場したMVの世界観が3D空間で再現され、「恋してる。自分の未来に」と歌った。ラストは笑顔で「本当にありがとう。早くみんなに会いたい。その日を楽しみにしているから!」と言い残し、世界的ヒット曲「bad guy」で締めくくった。

■『WHERE DO WE GO? オンラインライブ』セットリスト

01. bury a friend

02. you should see me in a crown

03. my strange addiction

04. ocean eyes

05. xanny

06. i love you

07. ilomilo

08. No Time To Die

09. when the party’s over

10. all the good girls go to hell

11. everything I wanted

12. my future

13. bad guy

