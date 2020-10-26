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座光寺と喬木がブロックＶ輝く 少年野球飯田・高陵
第１８回高陵野球大会（座光寺・上郷地区少年野球連絡協議会主催、中日新聞社など後援）が１８日、飯田市三...
10月26日
室内テニスＪｒ．強者熱戦 全日本選抜、松本で北信越予選
１８歳以下の硬式テニス大会「ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第３８回全日本ジュニア選抜室内テニス...
＜ロッカールーム＞ 更級農高野球部一由知起主将（１７）＝長野市
今夏開催された高校野球の独自大会終了後、更級農業高野球部の主将に就いた。直後の秋の北信越高校野球...
バレー男子、接戦制し飯田風越Ｖ 高校生ＩＩＤＡ ＣＵＰ
上伊那地域や飯田下伊那地域の高校男子バレーボール部が参加する「秋季ＩＩＤＡ ＣＵＰ」（飯伊バレー...
働く馬の「馬耕」実演など国内外から反響 木曽「考える会」オンラインシンポ
農耕馬など働く馬を現代に生かす方策を考える「馬と人の結びつきを考える会」の第３回大会が２４、２５...
駒ケ根＆磐田ラーメン全国へ 日本郵便のセット、好評受け拡大
友好都市で結ばれた駒ケ根市と静岡県磐田市の縁を生かし、日本郵便信越支社と東海支社が企画した「駒ケ...