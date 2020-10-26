日展の各部門　入選・特選発表

2020年10月26日 05時00分 (10月26日 10時51分更新) 会員限定

　改組新第七回日展の各部門の入選・特選受賞者が発表された。
　本展は三十日から十一月二十二日まで東京・六本木の国立新美術館で開催。東海展は来年一月二十七日から二月十四日まで、名古屋・栄の愛知県美術館ギャラリーで開かれる。
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