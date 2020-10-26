名城大４連覇、大会新 全日本大学女子駅伝
2020年10月26日 05時00分 (10月26日 05時01分更新) 会員限定
全日本大学女子駅伝は２５日、弘進ゴムアスリートパーク仙台から仙台市役所前市民広場までの６区間、３８・１キロで行われ、名城大が２時間２分５７秒の大会新記録で史上３校目の４連覇を果たした。５度目の優勝。
２区の山本有真がトップに立つと３区の小林成美、４区の増渕祐香、５区の加世田梨花が区間賞の走りで後続を突き放した。
２分５１秒差で大東大が４年連続の２位。日体大が３位で、最多１０度優勝の立命大は４位だった。５〜８位の関大、大阪学院大、城西大、松山大までが来年の出場権を獲得した。
（１）名城大（和田、山本、小林、増渕、加世田、高松）２時間２分５７秒＝大会新（２）大東大２時間５分４８秒（３）日体大２時間６分１１秒（４）立命大２時間７分０秒（５）関大２時間７分４８秒（６）大阪学院大２時間８分３４秒【区間１位記録】▽１区（６・６キロ） 飛田凜香（立命大）２１分１６秒 ▽２区（３・９キロ） 保坂晴子（日体大）１２分３０秒 ▽３区（６・９キロ） 小林成美（名城大）２１分３７秒＝区間新 ▽４区（４・８キロ） 増渕祐香（名城大）１５分４０秒 ▽５区（９・２キロ） 加世田梨花（名城大）２９分１４秒＝区間新 ...
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