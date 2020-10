Vシネマ『鎧武/ガイム外伝 仮面ライダーデューク/仮面ライダーナックル』から5年。『仮面ライダー 鎧武/ガイム』ファン待望の新作となる、『鎧武外伝 仮面ライダーグリドンVS仮面ライダーブラーボ』(全2話)が、東映特撮ファンクラブ(TTFC)オリジナル作品として登場。きょう25日午前10時よりTTFCで独占配信される。

今年9月16日に『鎧武外伝』新作の制作決定の特報以来、続報がなかった本作だが、25日に放送された『仮面ライダーセイバー』第8章「封印されしは、アーサー。」に、松田凌と吉田メタルがカメオ出演し、そのまま本作品が仮面ライダーグリドンと仮面ライダーブラーボの外伝であることが番組内で発表された。

テレビシリーズ終了後も、Vシネマ、小説、舞台と、さまざまなメディアで紡がれてきた『鎧武外伝』。今回の作品は、テレビシリーズしか観ていなくても楽しめる内容となっているが、今まで発表された作品を時系列に並べた「仮面ライダー鎧武/ガイム 年表」が制作され、時系列に沿って『鎧武外伝』を追いかけるとまた違った楽しみ方ができるはず。

過去2本のVシネマが『斬月/バロン』、『デューク/ナックル』と、それぞれのアーマードライダーが主役のストーリーの2本立てだったが、本作品は「/」ではなく「VS」となり、仮面ライダーグリドンと仮面ライダーブラーボの2人が主人公となる。師弟関係にあった2人が「VS」とはどういうことなのか!

仮面ライダーグリドン、仮面ライダーブラーボのこの作品だけの新フォームも登場。ここまでのテレビシリーズや劇場版、Vシネマでもなかった2人の初の新フォームも見どころ。また、『舞台 仮面ライダー斬月 ‐鎧武外伝‐』に登場した“仮面ライダー斬月 カチドキアームズ”も登場する。呉島貴虎がカチドキアームズへと変身するシーンを初披露。さらに謎に包まれた新ライダー、仮面ライダーシルフィーの姿も予告で初公開となっている。

また、本作品の主題歌は、テレビシリーズ、劇場版の主題歌を担当した鎧武乃風に続き、「SHOCK EYE from 鎧武乃風」の「You are the HERO」。

TTFCでは、今ならテレビシリーズ「仮面ライダー鎧武/ガイム」第1話~第11話を無料配信中。まだ『仮面ライダー鎧武/ガイム』を見たことがない人、また見てみたい人はこの機会に作品に触れるチャンス。年内12月31日までの期間限定となっている。

■あらすじ

沢芽市からヘルヘイムの脅威が去って数年後──。今、新たな危機が沢芽市に迫っていた──。今や世界的パティシエとして人気絶頂の城乃内秀保。秘書の鈴鹿まさこを従え、テレビ出演やサイン会など芸能活動に精を出していた。その様子を見て心中穏やかでない凰蓮・ピエール・アルフォンゾの元に、呉島貴虎から傭兵としての任務の依頼が来る。その内容は「城乃内を始末しろ」というものだった!

■出演

松田凌

吉田メタル

鷲見友美ジェナ(仮面ライダーGIRLS)

久保田悠来

■配信スケジュール

第1話 2020年10月25日(日)前10:00〜

第2話 2020年11月1日(日)前10:00〜

■公式サイト

https://www.kamen-rider-official.com/the-gaim-fes/ttfc

