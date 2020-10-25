KinKi Kids、映像作品13タイトルがAmazon Prime Videoで配信決定 初映像化の作品も
2020年10月25日 00時00分 (10月25日 01時06分更新)
Amazonは、人気デュオ・KinKi Kidsの映像作品13タイトルを、Amazon Prime Videoで30日から独占配信することを25日、発表した。
今回配信するタイトルは、今までDVDやブルーレイなどで映像化されていない、デビュー20年イヤーの幕開けに行われたアリーナツアー『We are KinKi Kids Live Tour 2016 ～TSUYOSHI KOICHI～』の日本武道館公演を含む、KinKi Kidsコンサートと堂本光一、堂本剛それぞれのソロコンサートを合わせた合計13作品。配信に先立ち、29日に特設ページ「KinKi Kids Tour selection」もオープンする。
■配信作品
『We are KinKi Kids Live Tour 2016 ～TSUYOSHI KOICHI～（日本武道館公演）』
『We are φn’39!! and U？ KinKi Kids Live in DOME 07-08』
『KinKi you DVD 7月 22日（TOKYO DOME公演）』
『KinKi Kids concert tour J』
『KinKi Kids 2010-2011 ～君も堂本 FAMILY～』
『KinKi Kids Concert 2013-2014「L」』
『2015-2016 Concert KinKi Kids』
『We are KinKi Kids Dome Concert 2016-2017 TSUYOSHI ＆ YOU ＆ KOICHI』
『KinKi Kids CONCERT 20.2.21 -Everything happens for a reason-』
『堂本堂本 剛剛 東大寺東大寺LIVE2018』
『堂本 剛 祈望 平安神宮 奉納演奏史 2014-2019 （2018年公演）』
『KOICHI DOMOTO Concert Tour 2012“Gravity”』
『KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2015 Spiral』
『We are KinKi Kids Live Tour 2016 ～TSUYOSHI KOICHI～（日本武道館公演）』
『We are φn’39!! and U？ KinKi Kids Live in DOME 07-08』
『KinKi you DVD 7月 22日（TOKYO DOME公演）』
『KinKi Kids concert tour J』
『KinKi Kids 2010-2011 ～君も堂本 FAMILY～』
『KinKi Kids Concert 2013-2014「L」』
『2015-2016 Concert KinKi Kids』
『We are KinKi Kids Dome Concert 2016-2017 TSUYOSHI ＆ YOU ＆ KOICHI』
『KinKi Kids CONCERT 20.2.21 -Everything happens for a reason-』
『堂本堂本 剛剛 東大寺東大寺LIVE2018』
『堂本 剛 祈望 平安神宮 奉納演奏史 2014-2019 （2018年公演）』
『KOICHI DOMOTO Concert Tour 2012“Gravity”』
『KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2015 Spiral』
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