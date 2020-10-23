【中日スタメン】先発のロドリゲスは４勝目を、チームはヤクルト戦６連勝目指す！

2020年10月23日 17時45分

このエントリーをはてなブックマークに追加
先発のロドリゲス

先発のロドリゲス

  • 先発のロドリゲス
◇２３日　ヤクルト－中日（神宮）
　スターティングメンバーが発表された。中日は勝てばヤクルト戦６連勝。先発のロドリゲスは前回１６日の広島戦（マツダ）以来の４勝目を目指す。
　【中日】
　１番・中・大島
　２番・遊・京田
　３番・二・阿部
　４番・一・ビシエド
　５番・三・高橋
　６番・左・シエラ
　７番・右・遠藤
　８番・捕・木下拓
　９番・投・ロドリゲス
　【ヤクルト】
　１番・右・山崎
　２番・三・西浦
　３番・左・坂口
　４番・一・村上
　５番・中・塩見
　６番・遊・武岡
　７番・二・長岡
　８番・捕・嶋
　９番・投・歳内

関連キーワード

PR情報

News最新ニュース

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ