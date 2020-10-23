【中日スタメン】先発のロドリゲスは４勝目を、チームはヤクルト戦６連勝目指す！
2020年10月23日 17時45分
◇２３日 ヤクルト－中日（神宮）
スターティングメンバーが発表された。中日は勝てばヤクルト戦６連勝。先発のロドリゲスは前回１６日の広島戦（マツダ）以来の４勝目を目指す。
スターティングメンバーが発表された。中日は勝てばヤクルト戦６連勝。先発のロドリゲスは前回１６日の広島戦（マツダ）以来の４勝目を目指す。
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・二・阿部
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・左・シエラ
７番・右・遠藤
８番・捕・木下拓
９番・投・ロドリゲス
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・二・阿部
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・左・シエラ
７番・右・遠藤
８番・捕・木下拓
９番・投・ロドリゲス
【ヤクルト】
１番・右・山崎
２番・三・西浦
３番・左・坂口
４番・一・村上
５番・中・塩見
６番・遊・武岡
７番・二・長岡
８番・捕・嶋
９番・投・歳内
１番・右・山崎
２番・三・西浦
３番・左・坂口
４番・一・村上
５番・中・塩見
６番・遊・武岡
７番・二・長岡
８番・捕・嶋
９番・投・歳内
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