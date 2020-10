モデル・タレントの藤田ニコルと谷まりあが、専属モデルを務める女性ファッション誌『ViVi』12月号(講談社)の「ハロウィン」特集に登場。渡辺直美&ゆりやんレトリィバァがパロディして話題となった、レディー・ガガとアリアナ・グランデのコラボレーション楽曲「Rain On Me with Ariana Grande」をさらにパロディした。

今年は新型コロナウイルスの影響で、ハロウィンも街に繰り出してみんなでワイワイよりも、ステイホームで全力コスプレをして、写真や動画をSNSにアップするのが主流になりそう。そこで『ViVi』では「Vステ スーパーライブ2020」と題し、谷、藤田、嵐莉菜が話題の超BIGアーティストになりきって歌って踊る、おうちでハロウィンを激推ししていく。

そのトップが、レディー・ガガ×アリアナ・グランデになりきった、谷&藤田。ピンクヘアでレザースタイルに身を包んだ“ニコル・ガガ”、黒髪ロングのポニーテールでノリノリに踊りまくる根明の“マリアナ・グランデ”、そして特別ダンスティーチャーとして、渡辺のパロディ動画にも実際に出演したハリスも登場。おしゃれで笑えるなりきりスタイルは必見の価値あり。

さらに、今年大ヒットしたアーティストとして、NiziUにも挑戦。カラフルなカジュアルスタイルと元気いっぱいのヘアアレンジ&メイクを決め、ダンスが得意な新人モデルの嵐が振り付けをメンバーにレクチャーした。

そして大トリは、3人が世界的歌姫のビヨンセに変身。YouTubeのミュージックビデオ動画が3300万回再生を超えた最新曲「ALREADY」インスパイアで、牛柄の超おしゃれスタイルに挑戦した谷。カリフォルニアで毎年行われる世界的音楽フェス“コーチェラ“に登場した時のフーディースタイルに変身した嵐。そしてこれぞビヨンセというキラキラワンピで威風堂々ウォーキングをした藤田。いろんなビヨンセが一挙集結した。

「#ViViおうちでハロウィン」のハッシュタグをつけて、インスタのフィードやストーリーズに投稿すれば、ViVi公式アカウントでリポストされる可能性もある。

