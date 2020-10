『SUITS OF THE YEAR 2020』授賞式の開催が決定

「ビジネスや自分のフィールドで情熱を持ってチャレンジし、時代を変えていく才能や志を持つ人」を表彰するアワード『SUITS OF THE YEAR 2020』(NIKKEI STYLE Men’s Fashion/MEN’S EX 共催)の授賞式が、11月5日に開催されることが決定した。

「チャレンジを纏う=SUITS」をコンセプトに、ビジネス、芸術・文化、エンターテインメントなどさまざまな分野で活躍する人を複数部門で選出し、表彰する『スーツオブザイヤー』。働き方や生活、人との接し方が大きく変わった今年は、フルCGによるバーチャル授賞式を実施し、新たなチャレンジャーたちを通じて「SUITS」の価値を世の中に発信する。

日本では初めてのフルバーチャルのアワードとして、煌びやかな都会の夜景をCGで演出し、CGはアマナグループが提供する次世代型バーチャル・ライブ・ビジュアルソリューション「deepLIVE」にて制作。アルよりも深い、ライブ体験を目指している「deepLIVE」が手掛けるフルバーチャルの授賞式会場は、高度な技術と洗練された表現力でグリーンバックからリアルな情景を作り出していく。

このCG夜景をバックに“チャレンジをし続ける”受賞者がスーツを着て登場。動画では受賞者全員が並んでいるように見えるものの、新型コロナウイルスの対策として、実際の撮影はグリーンバックで受賞者1人ずつ収録し、CG技術を駆使した新しい表現にも注目だ。

そしてこのほど、本授賞式に向けて『NIKKEI STYLE Men’s Fashion』松本和佳編集長と『MEN’S EX/MEN’S EX ONLINE』平澤香苗編集長のコメントが到着した。

【「NIKKEI STYLE Men’s Fashion」松本和佳氏】

新型コロナウイルスが世界に大きな影響を与えた2020年、日々の仕事や生活が停滞や変更を余儀なくされました。世の中の多くのことが「リセット(reset)」されたいま、以前の状態を取り戻す「リカバー(recover)」ではなく、仕事や生活のあり方を以前とは違うものに更新していく「リニュー(renew)」の意識を持つことが大切です。スーツも同じです。働き方が大きく変わり、スーツスタイルのイメージが更新されつつあります。受賞者5人が纏うスーツは、個性を発揮する武器としてのスーツであり、おしゃれの主役としてのスーツ。その新しさに目を奪われるとともに、時代を象徴する挑戦者たちを一段とすてきに見せる、スーツが持つ力を感じていただけると思います。驚く仕掛けのバーチャルアワードでスーツの魅力を体感してください。

【「MEN’S EX/MEN’S EX ONLINE」平澤香苗氏】

在宅ワークが増えるなど、仕事スタイルのあり方が大きく変わった2020年。「今年、スーツを着る機会が減った」というビジネスマンの声もよく聞きます。しかし、ビジネススタイルが軽装化した今の時代だからこそ、「スーツを着ることは最大のアドバンテージ」だと思います。ここぞというビジネスシーンでの勝負時に、スーツは仕事相手へのリスペクトを、そして自分の情熱を示すことができるからです。今回ご紹介する5名の受賞者たちも、個々のスーツスタイルを武器に、困難な1年に挑戦を続けてきました。その魅力を、バーチャルアワードという新しい表彰の形を通じてお楽しみください!

