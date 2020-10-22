【中日スタメン】大野雄、球団記録の40イニング1/3連続無失点更新なるか

2020年10月22日 17時12分

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中日・大野雄

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◇２２日　中日―ＤｅＮＡ（ナゴヤドーム）
　２２日にナゴヤドームで行われる中日ーＤｅＮＡ戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。先発は５年ぶりの２桁勝利を目指す頼れるエース・大野雄大投手（３２）。３６イニング連続無失点中で、大矢根博臣が持つ球団記録の４０イニング１／３連続無失点を更新できるかに注目が集まる。
【ＤｅＮＡ】
１番・中・神里
２番・二・大和
３番・一・ソト
４番・右・オースティン
５番・三・宮崎
６番・左・蝦名
７番・遊・倉本
８番・投・平良
９番・捕・戸柱
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・二・阿部
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・左・シエラ
７番・右・遠藤
８番・捕・木下拓
９番・投・大野雄

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