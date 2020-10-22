【中日スタメン】大野雄、球団記録の40イニング1/3連続無失点更新なるか
2020年10月22日 17時12分
◇２２日 中日―ＤｅＮＡ（ナゴヤドーム）
２２日にナゴヤドームで行われる中日ーＤｅＮＡ戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。先発は５年ぶりの２桁勝利を目指す頼れるエース・大野雄大投手（３２）。３６イニング連続無失点中で、大矢根博臣が持つ球団記録の４０イニング１／３連続無失点を更新できるかに注目が集まる。
【ＤｅＮＡ】
１番・中・神里
２番・二・大和
３番・一・ソト
４番・右・オースティン
５番・三・宮崎
６番・左・蝦名
７番・遊・倉本
８番・投・平良
９番・捕・戸柱
１番・中・神里
２番・二・大和
３番・一・ソト
４番・右・オースティン
５番・三・宮崎
６番・左・蝦名
７番・遊・倉本
８番・投・平良
９番・捕・戸柱
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・二・阿部
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・左・シエラ
７番・右・遠藤
８番・捕・木下拓
９番・投・大野雄
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・二・阿部
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・左・シエラ
７番・右・遠藤
８番・捕・木下拓
９番・投・大野雄
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