マンＵ、１６２億円減収　公式戦の中断などが影響

2020年10月21日 23時48分 (10月22日 00時03分更新) 会員限定
　マンチェスター・ユナイテッドの本拠地オールド・トラフォードでのトットナム戦で、無観客のスタンド＝４日、マンチェスター（ゲッティ＝共同）

　マンチェスター・ユナイテッドの本拠地オールド・トラフォードでのトットナム戦で、無観客のスタンド＝４日、マンチェスター（ゲッティ＝共同）

  • 　マンチェスター・ユナイテッドの本拠地オールド・トラフォードでのトットナム戦で、無観客のスタンド＝４日、マンチェスター（ゲッティ＝共同）
　サッカーのイングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドは２１日、２０１９年７月～２０年６月期の決算を発表し、収益は前年から１億１８１０万ポンド（約１６２億円）減の５億９００万ポンド（約６９７億円）だった。昨季の欧州チャンピオンズリーグ出場を逃し、新型コロナウイルスによる公式戦の中断などが影響した。（ロンドン共同）

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