【中日スタメン】5勝目狙う勝野が先発、投手以外5戦連続同じオーダー…Rマル不在を一丸で乗り越えろ

2020年10月21日 17時24分

このエントリーをはてなブックマークに追加
キャッチボールで調整する中日・勝野

キャッチボールで調整する中日・勝野

  • キャッチボールで調整する中日・勝野
　21日にナゴヤドームで行われる中日―DeNA戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。2戦連続でクオリティースタート（6イニングを自責点3以内）を達成している勝野昌慶投手（23）が先発し、5勝目を狙う。チームはナゴヤドームでは6連勝中と相性の良い本拠地でさらに波に乗りたい。投手以外のメンバーは5戦連続で同じだった。
【DeNA】
1番・左・神里
2番・三・宮崎
3番・二・ソト
4番・右・オースティン
5番・一・ロペス
6番・中・乙坂
7番・捕・伊藤光
8番・投・坂本
9番・遊・柴田
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋
6番・左・シエラ
7番・右・遠藤
8番・捕・木下拓
9番・投・勝野

関連キーワード

PR情報

News最新ニュース

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ