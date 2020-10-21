【中日スタメン】5勝目狙う勝野が先発、投手以外5戦連続同じオーダー…Rマル不在を一丸で乗り越えろ
2020年10月21日 17時24分
21日にナゴヤドームで行われる中日―DeNA戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。2戦連続でクオリティースタート（6イニングを自責点3以内）を達成している勝野昌慶投手（23）が先発し、5勝目を狙う。チームはナゴヤドームでは6連勝中と相性の良い本拠地でさらに波に乗りたい。投手以外のメンバーは5戦連続で同じだった。
【DeNA】
1番・左・神里
2番・三・宮崎
3番・二・ソト
4番・右・オースティン
5番・一・ロペス
6番・中・乙坂
7番・捕・伊藤光
8番・投・坂本
9番・遊・柴田
1番・左・神里
2番・三・宮崎
3番・二・ソト
4番・右・オースティン
5番・一・ロペス
6番・中・乙坂
7番・捕・伊藤光
8番・投・坂本
9番・遊・柴田
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋
6番・左・シエラ
7番・右・遠藤
8番・捕・木下拓
9番・投・勝野
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋
6番・左・シエラ
7番・右・遠藤
8番・捕・木下拓
9番・投・勝野
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