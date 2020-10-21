名古屋税関が二十日発表した管内五県（愛知、岐阜、三重、静岡、長野）の九月の貿易概況によると、輸出額は、前年同月比０・９％増の一兆五千三百四十四億円となり、一年二カ月ぶりの増加に転じた。欧米、中国向けの自動車や重電機器が好調だった。

地域別では、米国向けが１９・６％増の四千七百三億円、欧州向けが２・６％増の千九百二十七億円、中国向けが１８・７％増の二千四百六十七億円と持ち直している。一方で、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）向けは１９・４％減の千六百三十九億円と回復が遅れている。

輸入額は２３・３％減の六千三百五十九億円で、原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）の価格の下落が響いた。輸出額から輸入額を差し引いた貿易黒字額は、２９・９％増の八千九百八十四億円だった。

本年度上半期（四〜九月）の輸出額は、前年同期比２６・５％減の六兆九千四百六億円だった。新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済停滞で、欧米やＡＳＥＡＮへの自動車や自動車部品が低迷し、リーマン・ショックの影響を受けた二〇〇九年度上半期の４２・９％以来の下落率となった。

米国向けが３０・３％減の一兆八千五十二億円、欧州向けが２９・０％減の八千二...

関連キーワード 経済

朝夕刊