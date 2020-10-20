BTS「Dynamite」MV5億再生突破 通算10本目
2020年10月20日 17時18分 (10月20日 18時05分更新)
韓国の7人組グループ・BTSが8月21日にYouTubeで公開した「Dynamite」のミュージックビデオ（MV）が、10月20日午前9時6分頃、5億再生を突破した。BTSの5億再生MVは通算10本目となる。
韓国人アーティスト初の米ビルボードシングルチャート「HOT100」で1位を獲得した「Dynamite」は、明るく楽しいディスコポップ曲。MVはYouTube公開後24時間で1億100万再生を記録し、「24時間最多再生回数」新記録として公認された。
BTSはこれまでに、26本のMVが1億再生以上を記録。11億再生の「DNA」を筆頭に、9億再生「Boy With Luv（Feat. Halsey）」、7億再生「FAKE LOVE」「IDOL」「MIC Drop」リミックス、6億再生「FIRE」「Blood Sweat & Tears」、5億再生「DOPE」「Save ME」など。日本語verの「Airplane pt.2 -Japanese ver.-」（1.4億回）、「Stay Gold」（1.2億回）も含めると28本となる。
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