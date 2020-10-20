箕輪町は今月から十一月にかけ、新型コロナウイルス感染症の影響で仕事を失った町内の外国人向けに、無料の就労支援の講座を開く。

町の外国人相談員が講師を務め、日本語の習熟度に応じ二種類の講座を用意した。「基礎講座」は、日本語の会話が難しく平仮名、片仮名の読み書きができない人向け。自己紹介の仕方、敬語の使い方、履歴書の書き方などを教える。「実践講座」は面接の練習から求職活動などを支援する。

基礎、実践講座とも全五回。二十二日〜十一月十九日の期間中、週一回開く。一講座二時間。それぞれ五人程度を募っている。

十一〜十二月には、介護職を希望する外国人向けに専門技術や用語を教えるスタートアップ講座も開く。日常会話や平仮名、片仮名の読み書きができる人が対象。全六回。一講座五時間。定員は十人程度。無料。

応募は、就労支援の基礎講座と実践講座は二十日まで、介護職講座は二十八日まで。電話か、町の外国人向けフェイスブック「Ｍｉｎｏｗａ Ｎｅｗｓ」で資料を得られる。（問）町総務課＝０２６５（７９）３１１１



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