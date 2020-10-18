１回阪神２死一塁、ボーアが右中間に２ランを放つ＝甲子園
関連キーワード
白鵬、順調な回復ぶり 合同稽古前半が終了
大相撲１１月場所（１１月８日初日・両国国技館）に向けた合同稽古は１８日、国技館内の相撲教習所で行われ...
10月18日
Ｄ１０―６巨（１８日） 梶谷が逆転満塁本塁打
ＤｅＮＡが勝率５割に戻った。０―５の七回に柴田、代打伊藤光の適時打と梶谷の満塁本塁打で６点を奪い逆転...
稲森佑貴が２年ぶり２度目Ｖ 日本オープン最終日
日本オープン選手権最終日（１８日・千葉県紫ＣＣすみれ＝７３１７ヤード、パー７０）２位から出た稲森佑貴...
デアリングタクト牝馬３冠 ５連勝、史上初の無敗達成
第２５回秋華賞（１８日・京都１１Ｒ２０００メートル芝１８頭、Ｇ１）３歳牝馬３冠レースの最終戦。１番人...
申ジエが逆転で国内２５勝目 富士通女子ゴルフ
富士通レディース最終日（１８日・千葉県東急セブンハンドレッド＝６６５９ヤード、パー７２）３２歳の申ジ...
コロナ禍で初の全国規模駅伝 全日本実業団女子の予選会
新型コロナウイルス禍で駅伝の中止が相次ぐ中、全日本実業団対抗女子駅伝の予選会が１８日、福岡県宗像市発...