阪神は一回に大山の２点適時打で逆転し、ボーアが１７号２ランを放った。四回は糸井の適時打などで２点を加えた。秋山は５回４失点で８勝目。継投で逃げ切った。ヤクルトは九回に１点差としたが及ばず。今季の負け越しが決まった。

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