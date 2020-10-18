神６―５ヤ（１８日）　阪神が逃げ切る

2020年10月18日 18時15分 (10月18日 18時22分更新) 会員限定
　１回阪神２死一塁、ボーアが右中間に２ランを放つ＝甲子園

　１回阪神２死一塁、ボーアが右中間に２ランを放つ＝甲子園

  • 　１回阪神２死一塁、ボーアが右中間に２ランを放つ＝甲子園
　阪神は一回に大山の２点適時打で逆転し、ボーアが１７号２ランを放った。四回は糸井の適時打などで２点を加えた。秋山は５回４失点で８勝目。継投で逃げ切った。ヤクルトは九回に１点差としたが及ばず。今季の負け越しが決まった。

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