King Gnuが12月2日にリリースする両A面シングル「三文小説／千両役者」ジャケット写真も解禁

4人組バンド・King Gnuが、両A面シングル「三文小説／千両役者」を12月2日にリリースすることが決定した。CDシングル作品は「Prayer X」（2018年9月発売）以来、2年3ヶ月ぶり2枚目。新作は今年1月にリリースしたヒットアルバム『CEREMONY』以来、9ヶ月ぶりとなる。

収録曲は、柴咲コウ主演の日本テレビ系ドラマ『35歳の少女』（毎週土曜 後10：00）主題歌の「三文小説」と、佐藤健出演のNTTドコモ 5G「希望を加速しよう2nd篇」CMソング「千両役者」。それぞれのモチーフを融合して構成されたジャケット写真も解禁となった。

本作はBlu-ray Disc付き初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）、通常盤（CD）の2形態。Blu-rayには、昨年10月に行われた日比谷野外大音楽堂公演（約90分）の模様が収められる。

「三文小説」は今月19日から全国のラジオや有線でオンエアが始まり、30日から先行配信がスタートする。

■King Gnu「三文小説／千両役者」収録内容

▽CD（各形態共通］

1. 三文小説

2. 千両役者

▽Blu-ray（［初回生産限定盤のみ］

『King Gnu Live Tour 2019 AW』2019. 10. 22 日比谷野外大音楽堂（約90分）

・飛行艇

・Sorrows

・あなたは蜃気楼

・ロウラブ

・It's a small world

・Vinyl

・Overflow

・NIGHT POOL

・白日

・Slumberland

・Hitman

・The hole

・Don't Stop the Clocks (Acoustic)

・McDonald Romance (Acoustic)

・Bedtown (Acoustic)

・Tokyo Rendez-Vous

・Prayer X

・Flash!!!

・Teenager Forever

-ENCORE-

・傘

・サマーレイン・ダイバー

関連キーワード エンタメ総合