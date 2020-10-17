King Gnu、9ヶ月ぶり新作は両A面「三文小説／千両役者」 野音ライブBD付き盤も
2020年10月17日 23時00分 (10月18日 00時06分更新)
4人組バンド・King Gnuが、両A面シングル「三文小説／千両役者」を12月2日にリリースすることが決定した。CDシングル作品は「Prayer X」（2018年9月発売）以来、2年3ヶ月ぶり2枚目。新作は今年1月にリリースしたヒットアルバム『CEREMONY』以来、9ヶ月ぶりとなる。
収録曲は、柴咲コウ主演の日本テレビ系ドラマ『35歳の少女』（毎週土曜 後10：00）主題歌の「三文小説」と、佐藤健出演のNTTドコモ 5G「希望を加速しよう2nd篇」CMソング「千両役者」。それぞれのモチーフを融合して構成されたジャケット写真も解禁となった。
本作はBlu-ray Disc付き初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）、通常盤（CD）の2形態。Blu-rayには、昨年10月に行われた日比谷野外大音楽堂公演（約90分）の模様が収められる。
「三文小説」は今月19日から全国のラジオや有線でオンエアが始まり、30日から先行配信がスタートする。
■King Gnu「三文小説／千両役者」収録内容
▽CD（各形態共通］
1. 三文小説
2. 千両役者
▽CD（各形態共通］
1. 三文小説
2. 千両役者
▽Blu-ray（［初回生産限定盤のみ］
『King Gnu Live Tour 2019 AW』2019. 10. 22 日比谷野外大音楽堂（約90分）
・飛行艇
・Sorrows
・あなたは蜃気楼
・ロウラブ
・It's a small world
・Vinyl
・Overflow
・NIGHT POOL
・白日
・Slumberland
・Hitman
・The hole
・Don't Stop the Clocks (Acoustic)
・McDonald Romance (Acoustic)
・Bedtown (Acoustic)
・Tokyo Rendez-Vous
・Prayer X
・Flash!!!
・Teenager Forever
-ENCORE-
・傘
・サマーレイン・ダイバー
『King Gnu Live Tour 2019 AW』2019. 10. 22 日比谷野外大音楽堂（約90分）
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・Don't Stop the Clocks (Acoustic)
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