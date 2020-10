歌手・JUJUのカバーアルバム『Request』シリーズ第4弾となる、男性アーティストの名曲カバー集『俺のRequest』(21日発売)収録曲の原曲歌唱アーティスト、小田和正、キヨサク(MONGOL800)、桜井和寿(Mr.Children)からのコメントが到着した。

JUJUが歌った「言葉にできない」を聴いた小田和正は「この曲はJUJUが生まれた頃出来た、いろいろな想いの詰まった曲です。JUJUは曲に寄り添ってシンプルに歌い、40年を経て、こういうアプローチもあったのかと気づかせてくれました」とコメント。

キヨサクは「『小さな恋のうた』も同梱ありがとうございます~全部カラオケで本気で歌いたいヤツ選んだっしょ 気持ちよさそうに好きな歌を歌ってるJUJUと、そろそろ飲みに行きたいな~『俺のRequest』の次は『俺とDuet』シリーズ作って、お相手に誘って下さい~」とラブコールを送った。

桜井和寿は「歌唱力は高い方が良い。つくづくそう思った。悔しいから言うけど、僕には僕の良いところがある。でもJUJUさんのくるみ、めちゃくちゃ良いです!!」と絶賛し「JUJUさんのくるみの音源から、僕がたくさんインプットして、ライブでJUJUさんが聴かせてくれたくるみの世界を引き継ぎたいと思います」と刺激を受けたことを明かした。

コメント全文は以下のとおり。

■小田和正

この曲はJUJUが生まれた頃出来た、いろいろな想いの詰まった曲です。

JUJUは曲に寄り添ってシンプルに歌い、40年を経て、こういうアプローチもあったのかと気づかせてくれました。

歌っている時どんな情景が浮かんでいたのでしょうか、いつか聞いてみたいと思います。

スチールギターが初めから入っていたように自然に心地よく響きました。

■キヨサク(MONGOL800/UKULELE GYPSY)

「俺のRequest」発売おめでとう~

タイトル、選曲最高!!

「小さな恋のうた」も同梱ありがとうございます~全部カラオケで本気で歌いたいヤツ選んだっしょ

気持ちよさそうに好きな歌を歌ってるJUJUと、そろそろ飲みに行きたいな~

「俺のRequest」の次は「俺とDuet」シリーズ作って、お相手に誘って下さい~

普通に個人的に送るようなメールみたいなコメントになってしまいましたが( ゚艸゚;)

JUJU色に染まったカヴァーアルバム

奥ゆかしく、とてもJUJUらしい素敵なアルバムだと思いました

また近々!!

■桜井和寿(Mr.Children)

JUJUさんのくるみ、素晴らしいです。

この曲を選び、カバーしてくださって本当にありがとうございます。

Mr.Childrenの曲は、

歌唱力が高いとか

演奏能力が優れているとか、そう言った音楽偏差値とは違う何かで表現していて、

だから、

上手じゃないからこそ、拙いからこそ、ゴロゴロと情熱の塊が不器用に転がっていって、

聴いた人の心を動かすのだと、過信していたし、自分の力不足に対し言い訳もしていたのだと思う。

ところが

残念ながら、歌唱力は高い方が良い。

つくづくそう思った。

悔しいから言うけど、僕には僕の良いところがある。

でもJUJUさんのくるみ、めちゃくちゃ良いです!!

誰が歌っているとか、関係なく、良い曲だなぁ~!良い歌だなぁ~!って、ラジオから流れてきた

good songを聴いた時のように、心がジーンと暖かくなりました。

歌い回しや、メロディへの歌詞の乗せ方、相当聴いてくれたんですよね。

本当に本当にありがとう~!

次はJUJUさんのくるみの音源から、

僕がたくさんインプットして、

ライブでJUJUさんが聴かせてくれたくるみの世界を引き継ぎたいと思います。

JUJUさん、

亀田さん、山木さん、小倉さん、斎藤有太さん、今野均ストリングスの皆さん

新しい可能性を聴かせてくださって、本当にありがとうございました!!

■『俺のRequest』収録曲

01. 奏(かなで)

02. One more time, One more chance

03. くるみ

04. LA・LA・LA LOVE SONG

05. 最後の雨

06. even if

07. エイリアンズ

08. アイ

09. BELOVED

10. 手紙

11. 小さな恋のうた

12. 笑えれば

13. Ya Ya(あの時代を忘れない)

14. 言葉にできない」

関連キーワード 音楽