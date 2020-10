ダンス&ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子のデビュー15周年を記念したファンブック『Uno Book』が12月8日に発売されることが16日、わかった。

同ブックは「“うのちゃんになれる”メイク/コーデ術」や、洗練された美ボディをとらえたグラビアページ、ファンからの人生相談に回答した「うのちゃんに人生相談してみた」企画など、彼女の魅力が詰まった珠玉の一冊。ハワイと東京で撮り下ろした写真も多数掲載し、全156ページの大ボリュームとなっている。

宇野は「このたび、ファンブックを発売することになりました! 皆さんに直接会える機会が減ってしまった今だからこそ、このファンブックを通して私を身近に感じていただけるような、そんな1冊になっています。初公開する企画も詰まっていますので、手に取っていただき、『宇野実彩子』のことをもっと知っていただけると嬉しいです」とメッセージしている。

また、発売を記念した『Uno Museum -Just the way I am-』を、12月8日から東京、12月15日から大阪で開催することも決定。同ブックの予約は10月16日午前10時より公式ショップ、各書店にて受付を開始する。

■掲載予定コンテンツ

・「うの旅 in ハワイ」の密着レポート

・“うのちゃんになれる”メイク/コーデ術

・美ボディ作りの秘訣を大公開

・うのちゃんに人生相談してみた

・ソロ楽曲『ヨルソラ』をテーマにした撮り下ろし

・ファンから募った質問に答えたQ&A集 ほか

関連キーワード 音楽