【中日スタメン】加藤が1カ月ぶりのスタメンマスク、松葉の『復帰星』アシストできるか
2020年10月15日 17時22分
◇１５日 中日―阪神（ナゴヤドーム）
１５日にナゴヤドームで行われる中日－阪神戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。５日に出場選手登録を抹消された松葉貴大投手（３０）が最短での１軍復帰。バッテリーを組むのは９月１６日の広島戦（マツダ）以来のスタメンマスクとなった加藤匠馬捕手（２８）。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・糸原
３番・左・サンズ
４番・三・大山
５番・一・ボーア
６番・捕・原口
７番・右・井上
８番・遊・小幡
９番・投・岩田
２番・二・糸原
３番・左・サンズ
４番・三・大山
５番・一・ボーア
６番・捕・原口
７番・右・井上
８番・遊・小幡
９番・投・岩田
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・左・アルモンテ
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・右・シエラ
７番・二・阿部
８番・捕・加藤
９番・投・松葉
２番・遊・京田
３番・左・アルモンテ
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・右・シエラ
７番・二・阿部
８番・捕・加藤
９番・投・松葉
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