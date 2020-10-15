【中日スタメン】加藤が1カ月ぶりのスタメンマスク、松葉の『復帰星』アシストできるか

2020年10月15日 17時22分

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マウンドの感触を確かめる松葉

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◇１５日　中日―阪神（ナゴヤドーム）
　１５日にナゴヤドームで行われる中日－阪神戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。５日に出場選手登録を抹消された松葉貴大投手（３０）が最短での１軍復帰。バッテリーを組むのは９月１６日の広島戦（マツダ）以来のスタメンマスクとなった加藤匠馬捕手（２８）。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・糸原
３番・左・サンズ
４番・三・大山
５番・一・ボーア
６番・捕・原口
７番・右・井上
８番・遊・小幡
９番・投・岩田
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・左・アルモンテ
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・右・シエラ
７番・二・阿部
８番・捕・加藤
９番・投・松葉

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