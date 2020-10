3歳のころののび太としずかちゃん(C)Fujiko Pro/2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners

3DCGアニメーションで描かれ、2014年に公開された『STAND BY ME ドラえもん』の続編『STAND BY ME ドラえもん 2』(11月20日公開)の場面写真が15日、解禁された。

2014年に公開された前作は“大人も泣けるストーリー”が話題を集め、国内興収83.3億円、全世界興収100億円突破するヒットを記録。前作に引き続き、山崎貴(脚本・共同監督)と八木竜一(監督)の名コンビが本作を手掛け、原作の中でも名作として知られる「おばあちゃんのおもいで」(原作4巻)をベースに新たなオリジナル要素を加えて再構築。さらに、のび太としずかちゃんの結婚をめぐるラブストーリーが描かれたその先に続く物語となっている。

場面写真は一挙19枚が公開された。結婚式で硬直する大人のび太、ボロボロになったのび太の姿。ほかにも、のび太としずかちゃんの結婚式会場となるプリンスメロンホテルなど、未来を思い描くのが楽しくなるようなビジュアルとなっている。

また、初めて3DCGで描かれた3歳のころののび太たちの姿も解禁。幼いころからのび太のそばにいてくれたしずかちゃん、見守るおばあちゃんなど、過去、現在、未来のさまざまなキャラクターが登場する。

