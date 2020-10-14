【中日スタメン】阪神戦連続完封を狙う大野雄が先発、遠藤は8月27日以来のスタメン
2020年10月14日 17時39分
◇１４日 中日―阪神（ナゴヤドーム）
１４日にナゴヤドームで行われる中日―阪神戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。先発の大野雄大投手（３２）は前回の阪神戦（甲子園）では９イニング被安打２で完封勝利を収めた。前回に引き続いての好投で今季初の貯金２を狙う。右翼には８月２７日以来の先発出場となる遠藤一星外野手（３１）が入った。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・糸原
３番・左・サンズ
４番・三・大山
５番・一・ボーア
６番・捕・梅野
７番・右・井上
８番・遊・小幡
９番・投・青柳
１番・中・近本
２番・二・糸原
３番・左・サンズ
４番・三・大山
５番・一・ボーア
６番・捕・梅野
７番・右・井上
８番・遊・小幡
９番・投・青柳
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・左・アルモンテ
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・二・阿部
７番・右・遠藤
８番・捕・木下拓
９番・投・大野雄
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・左・アルモンテ
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・二・阿部
７番・右・遠藤
８番・捕・木下拓
９番・投・大野雄
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