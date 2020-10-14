【中日スタメン】阪神戦連続完封を狙う大野雄が先発、遠藤は8月27日以来のスタメン

2020年10月14日 17時39分

このエントリーをはてなブックマークに追加
中日・大野雄

中日・大野雄

  • 中日・大野雄
◇１４日　中日―阪神（ナゴヤドーム）
　１４日にナゴヤドームで行われる中日―阪神戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。先発の大野雄大投手（３２）は前回の阪神戦（甲子園）では９イニング被安打２で完封勝利を収めた。前回に引き続いての好投で今季初の貯金２を狙う。右翼には８月２７日以来の先発出場となる遠藤一星外野手（３１）が入った。
　【阪神】
　１番・中・近本
　２番・二・糸原
　３番・左・サンズ
　４番・三・大山
　５番・一・ボーア
　６番・捕・梅野
　７番・右・井上
　８番・遊・小幡
　９番・投・青柳
　【中日】
　１番・中・大島
　２番・遊・京田
　３番・左・アルモンテ
　４番・一・ビシエド
　５番・三・高橋
　６番・二・阿部
　７番・右・遠藤
　８番・捕・木下拓
　９番・投・大野雄

関連キーワード

PR情報

News最新ニュース

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ