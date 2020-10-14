◇１４日 中日―阪神（ナゴヤドーム）

１４日にナゴヤドームで行われる中日―阪神戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。先発の大野雄大投手（３２）は前回の阪神戦（甲子園）では９イニング被安打２で完封勝利を収めた。前回に引き続いての好投で今季初の貯金２を狙う。右翼には８月２７日以来の先発出場となる遠藤一星外野手（３１）が入った。

【阪神】

１番・中・近本

２番・二・糸原

３番・左・サンズ

４番・三・大山

５番・一・ボーア

６番・捕・梅野

７番・右・井上

８番・遊・小幡

９番・投・青柳

【中日】

１番・中・大島

２番・遊・京田

３番・左・アルモンテ

４番・一・ビシエド

５番・三・高橋

６番・二・阿部

７番・右・遠藤

８番・捕・木下拓

９番・投・大野雄