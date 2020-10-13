【中日スタメン】連勝での４勝目狙う勝野が先発、前日５割復帰のチームは６月以来の貯金なるか、阪神は高橋が先発

2020年10月13日 17時28分

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先発する中日・勝野

先発する中日・勝野

  • 先発する中日・勝野
◇13日　中日―阪神（ナゴヤドーム）
　試合前にスタメンが発表された。６月22日以来の貯金１を目指す中日は２年目の勝野が先発。６日のヤクルト戦（ナゴヤドーム）以来、連勝での４勝目を目指す。阪神はここまで４勝３敗の高橋が先発。
【阪神】
1・中・近本
2・遊・小幡
3・右・糸井
4・三・大山
5・左・サンズ
6・一・ボーア
7・捕・坂本
8・二・植田
9・投・高橋
【中日】
1・中・大島
2・遊・京田
3・左・アルモンテ
4・一・ビシエド
5・三・高橋
6・右・シエラ
7・二・阿部
8・捕・木下拓
9・投・勝野

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