◇13日 中日―阪神（ナゴヤドーム）

試合前にスタメンが発表された。６月22日以来の貯金１を目指す中日は２年目の勝野が先発。６日のヤクルト戦（ナゴヤドーム）以来、連勝での４勝目を目指す。阪神はここまで４勝３敗の高橋が先発。

【阪神】

1・中・近本

2・遊・小幡

3・右・糸井

4・三・大山

5・左・サンズ

6・一・ボーア

7・捕・坂本

8・二・植田

9・投・高橋

【中日】

1・中・大島

2・遊・京田

3・左・アルモンテ

4・一・ビシエド

5・三・高橋

6・右・シエラ

7・二・阿部

8・捕・木下拓

9・投・勝野

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