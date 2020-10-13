LiSA、夜明けの海で熱唱 劇場版『鬼滅の刃』主題歌「炎」MV解禁
2020年10月13日 12時00分 (10月13日 13時06分更新)
歌手のLiSAのニューシングルで、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（16日公開）の主題歌「炎」（14日発売）のミュージックビデオ（MV）が13日、YouTubeで公開された。
同曲は、LiSAと梶浦由記氏が作詞、梶浦氏が作曲を手がけた壮大なバラード。MVは、日の出までの限られた時間の中で撮影された。まだ薄暗いうちから朝日が昇る幻想的な浜辺で、刻々と変わる空の色や海を背景に、マジックアワーの中でLiSAが熱唱する。
LiSAはあす14日、シングル「炎」と3年半ぶりとなるオリジナルフルアルバム『LEO-NiNE』を同時発売。アルバムには大ヒット曲「紅蓮華」が初収録される。
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