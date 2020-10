人気グループ・嵐の公式ツイッターが13日、嵐と米人気歌手ブルーノ・マーズとの“リモート”集合写真を公開した。

9月18日に、ブルーノが楽曲提供/プロデュースしたデジタルシングル「Whenever You Call」をリリースした嵐。同曲は、嵐が今年いっぱいでグループ活動を休止することを知ったうえで、嵐のこれまでの楽曲やライブ映像を見聞きし、ブルーノが書き下ろした。嵐としては初の試みとなる全編英語詞のミディアムバラードとなっている。

この日は「Cheers to Whenever You Call!」と、ブルーノとの集合ショットを公開。オンライン会議ソフト「Zoom」を通じて“リモート飲み会”を開催したようで、写真は通話中の画面をスクリーンショットしたもの。6人が酒を手に持ち、笑顔で乾杯をする様子が捉えられている。

貴重なコラボショットにファンからは「豪華すぎます!!!」「思わず2度見してしまいました」「みんないい笑顔 Bruno Marsさんと6人で素敵な時間を過ごしたのだろうなって伝わってきます」「リモート飲みするほど絆が出来上がったんですね 胸熱です」「世界で一番豪華なリモート飲み…!!」と、驚きや歓喜の声が殺到している。

