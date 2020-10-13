◇13日 ウエスタン・リーグ 阪神―中日（鳴尾浜）

中日・根尾昂内野手（20）は「３番・遊撃」、ドラフト１位・石川昂弥内野手（19）は「４番・三塁」でスタメン出場した。阪神はドラフト３位新人で横浜高出身の及川雅貴投手（19）が先発した。詳細は以下の通り。

【根尾】

第１打席 １回無死一塁から遊ゴロ併殺打（及川）

第２打席 ２回２死一、二塁から捕飛（及川）

第３打席 ４回２死一塁から空振り三振（高野）

【石川昂】

第１打席 １回２死から四球（及川）

第２打席 ３回無死から遊ゴロ（及川）

第３打席 ５回無死から二ゴロ（浜地）

【注】かっこ内は相手投手