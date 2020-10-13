女優の波瑠が主演する日本テレビ系連続ドラマ『＃リモラブ～普通の恋は邪道～』（毎週水曜 後10：00）の初回（14日放送）を前に、見どころシーンをWEBで先行公開した。第2弾はジャニーズJr.の人気グループ・HiHi Jetsの高橋優斗（※高ははしごだか）演じる新人キラキラ看護師・八木原大輝の『可愛いぞコノヤロー◆（◆はハート）』まとめを先出しする。

今作では“おひとり様”産業医・大桜美々（波瑠）が恋愛を長いこと“さぼっていた”が、SNSで久方ぶりにマジな恋をすることに。その相手は顔も名前もわからない…。しかし、どうやら社内にいる…という前途多難な恋を描くオリジナル脚本のラブストーリー。

そんな美々と共に、カネパル健康管理室で働く、新人看護師の八木原には、カネパル社員行きつけの『居酒屋おと』の看板娘・乙牧栞（福地桃子）という彼女がいる。恋愛下手な美々とは対照的な、八木原大輝と乙牧栞のバカップルも見どころだ。バカップルの口癖は「可愛いぞコノヤロー◆（◆はハート）」だそう。登場人物たちの“胸キュン”なシーンに注目だ。

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