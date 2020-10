Snow Man「KISSIN’ MY LIPS/Stories」(エイベックス・トラックス/10月7日発売)

男性9人組グループ・Snow Manの最新シングル「KISSIN’ MY LIPS/Stories」が、初週91.8万枚を売り上げ、10月13日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。今年度5作目となる、シングルの初週売上90万枚超えを記録した【※1】【※2】【※3】。

この結果を受けて、メンバーの岩本照は、「たくさんの方々に手に取っていただき見事1位を取る事が出来ました。本当にありがとうございます。ファンの皆様と共に歩んできたSnow Manの歴史にまた新たな1ページを刻むことが出来ました」と喜びのコメント。

また、今後についても「これからも日々精進し、皆様と僕たちSnow Manとで一歩ずつ階段を登りながら、また新たな景色を共有していきたいと思います」と意気込みを述べた。

本作は、メンバーであるラウール出演のパルファン・クリスチャン・ディオール『Dior Addict』Web Movieソング、セブンネットショッピングCMソングの「KISSIN’ MY LIPS」と、テレビアニメ『ブラッククローバー』(テレビ東京系)4月~8月放送第11クールのオープニングテーマ「Stories」による両A面シングル。

「KISSIN’ MY LIPS」は、全編英語詞のクールなナンバーで、ミュージックビデオでは、「セクシー」をテーマに、椅子を使った息の合ったパフォーマンスが披露されている。一方の「Stories」は、仲間との熱い絆を歌った激しいロックチューン。ミュージックビデオでは、力強い歌唱シーンとダンスが見どころとなっている。



なお12月4日から、Snow Man単独初主演となる映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』が公開される。

■Snow Man・岩本照コメント

【※1】今年1月に「SixTONES vs Snow Man」としてリリースした『Imitation Rain/D.D.』は別名義作品

【※2】今年度は2019/12/23付からスタート。

【※3】今年度シングル初週売上が90万枚超えを記録した他作品:SixTONES vs Snow Man「Imitation Rain/D.D.」(2/3付)、AKB48「失恋、ありがとう」(3/30付)、乃木坂46「しあわせの保護色」(4/6付)、嵐「カイト」(8/10付)

<クレジット:オリコン調べ(10/19付:集計期間:10月5日~10月11日)>

