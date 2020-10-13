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首相、年内の日中韓会談に難色 徴用工進展条件と韓国側に伝達
政府が韓国で開かれる次回の日中韓首脳会談に関し、元徴用工問題で受け入れ可能な措置を講じない限り、菅義...
10月13日
知事と市長が違う夢を見る中京都 「大阪」は住民投票告示
「大阪都構想」の賛否を問う住民投票が十二日に告示された。政令市と都道府県の連携や役割分担を巡る議論は...
自民王国・岐阜、分裂の恐れ 知事選、古田氏５選出馬へ先手
来年一月の岐阜県知事選挙は、現職の古田肇知事（７３）を支えてきた自民党県連の結論を待たず、古田氏が先...
飯田市長選に３氏届け出
長野県飯田市長選は十一日告示され、新人で前副市長の佐藤健氏（５２）、現職で五選を目指す牧野光朗氏（５...
ＧｏＴｏに利用制限、旅行者混乱 東京追加で枠到達、異なる割引額
政府の観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の宿泊割引で、上限額を国が設定した１万４千円から３５００円...
首相に任命除外を「事前報告」 官房副長官「複数人いる」
日本学術会議の会員任命拒否を巡り、杉田和博官房副長官が内閣府の提案に基づき、任命できない人が複数いる...
10月12日