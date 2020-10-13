野洲市長選に２氏届け出

2020年10月13日 05時00分 (10月13日 05時00分更新) 会員限定

　滋賀県野洲市長選が十一日、告示され、いずれも無所属で、四選を目指す現職の山仲善彰氏（６９）と、元市議で新人の栢木（かやき）進氏（６４）が立候補を届け出た。十八日に投開票される。
　市が進める新病院の整備計画が争点の一つ。山仲氏はＪＲ野洲駅南口で新築、栢木氏は現在の市立病院の敷地内での建て替えを、それぞれ主張している。

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