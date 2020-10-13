飯田市長選に３氏届け出

2020年10月13日 05時00分 (10月13日 05時00分更新) 会員限定

　長野県飯田市長選は十一日告示され、新人で前副市長の佐藤健氏（５２）、現職で五選を目指す牧野光朗氏（５９）、新人で建築設計会社役員の熊谷章文氏（６８）が、いずれも無所属で立候補を届け出た。十八日に投開票される。
　選挙戦は十二年ぶり。政策上の明確な争点はなく、現市政の継続か転換かが問われる。

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