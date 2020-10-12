アニメ『A3!』SEASON AUTUMNの本PV＆第13話場面カット公開
2020年10月12日 18時40分 (10月12日 19時06分更新)
テレビアニメアニメ『A3！』SEASON AUTUMNの本PV＆第13話の場面カットが公開された。
アニメ『A3！』SEASON AUTUMN ＆ WINTER の放送が本日12日24時から放送されることを記念して、本PVが解禁。PVにはOPテーマとなる「Circle of Seasons」にのせて秋組5人が描かれている。また、第13話の先行カットも公開となった。
第13話「波乱の秋」は、伏見臣、七尾太一、兵頭十座、摂津万里、古市左京の５人による「新生秋組」のオーディション結果が描かれる。
■キャスト
秋組
摂津万里：沢城千春
兵頭十座：武内駿輔
七尾太一：濱 健人
伏見 臣：熊谷健太郎
古市左京：帆世雄一
秋組
摂津万里：沢城千春
兵頭十座：武内駿輔
七尾太一：濱 健人
伏見 臣：熊谷健太郎
古市左京：帆世雄一
冬組
月岡 紬：田丸篤志
高遠 丞：佐藤拓也
御影 密：寺島惇太
有栖川 誉：豊永利行
雪白 東：柿原徹也
月岡 紬：田丸篤志
高遠 丞：佐藤拓也
御影 密：寺島惇太
有栖川 誉：豊永利行
雪白 東：柿原徹也
春組
佐久間咲也：酒井広大
碓氷真澄：白井悠介
皆木 綴：西山宏太朗
茅ヶ崎 至：浅沼晋太郎
シトロン：五十嵐 雅
佐久間咲也：酒井広大
碓氷真澄：白井悠介
皆木 綴：西山宏太朗
茅ヶ崎 至：浅沼晋太郎
シトロン：五十嵐 雅
夏組
皇 天馬：江口拓也
瑠璃川 幸：土岐隼一
向坂 椋：山谷祥生
斑鳩三角：廣瀬大介
三好一成：小澤 廉
皇 天馬：江口拓也
瑠璃川 幸：土岐隼一
向坂 椋：山谷祥生
斑鳩三角：廣瀬大介
三好一成：小澤 廉
松川伊助：小西克幸
立花いづみ：名塚佳織
立花いづみ：名塚佳織
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