アニメ『A3!』SEASON AUTUMNの本PV＆第13話場面カット公開

2020年10月12日 18時40分 (10月12日 19時06分更新)
アニメ『A3!』SEASON AUTUMNの場面カット

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　テレビアニメアニメ『A3！』SEASON AUTUMNの本PV＆第13話の場面カットが公開された。
【動画】きょうから放送！イケメン集結のアニメ『A3!』本PVが解禁
　アニメ『A3！』SEASON AUTUMN ＆ WINTER の放送が本日12日24時から放送されることを記念して、本PVが解禁。PVにはOPテーマとなる「Circle of Seasons」にのせて秋組5人が描かれている。また、第13話の先行カットも公開となった。
　第13話「波乱の秋」は、伏見臣、七尾太一、兵頭十座、摂津万里、古市左京の５人による「新生秋組」のオーディション結果が描かれる。
■キャスト
秋組
摂津万里：沢城千春
兵頭十座：武内駿輔
七尾太一：濱 健人
伏見 臣：熊谷健太郎
古市左京：帆世雄一
冬組
月岡 紬：田丸篤志
高遠 丞：佐藤拓也
御影 密：寺島惇太
有栖川 誉：豊永利行
雪白 東：柿原徹也
春組
佐久間咲也：酒井広大
碓氷真澄：白井悠介
皆木 綴：西山宏太朗
茅ヶ崎 至：浅沼晋太郎
シトロン：五十嵐 雅
夏組
皇 天馬：江口拓也
瑠璃川 幸：土岐隼一
向坂 椋：山谷祥生
斑鳩三角：廣瀬大介
三好一成：小澤 廉
松川伊助：小西克幸
立花いづみ：名塚佳織
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