アニメ『A3!』SEASON AUTUMNの場面カット

テレビアニメアニメ『A3！』SEASON AUTUMNの本PV＆第13話の場面カットが公開された。

アニメ『A3！』SEASON AUTUMN ＆ WINTER の放送が本日12日24時から放送されることを記念して、本PVが解禁。PVにはOPテーマとなる「Circle of Seasons」にのせて秋組5人が描かれている。また、第13話の先行カットも公開となった。

第13話「波乱の秋」は、伏見臣、七尾太一、兵頭十座、摂津万里、古市左京の５人による「新生秋組」のオーディション結果が描かれる。

■キャスト

秋組

摂津万里：沢城千春

兵頭十座：武内駿輔

七尾太一：濱 健人

伏見 臣：熊谷健太郎

古市左京：帆世雄一

冬組

月岡 紬：田丸篤志

高遠 丞：佐藤拓也

御影 密：寺島惇太

有栖川 誉：豊永利行

雪白 東：柿原徹也

春組

佐久間咲也：酒井広大

碓氷真澄：白井悠介

皆木 綴：西山宏太朗

茅ヶ崎 至：浅沼晋太郎

シトロン：五十嵐 雅

夏組

皇 天馬：江口拓也

瑠璃川 幸：土岐隼一

向坂 椋：山谷祥生

斑鳩三角：廣瀬大介

三好一成：小澤 廉

松川伊助：小西克幸

立花いづみ：名塚佳織

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