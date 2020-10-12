【中日スタメン】いざ借金完済へ…今季５勝の福谷が先発、勝てばプロ８年目で初の巨人戦勝利に、巨人先発は桜井
2020年10月12日 17時26分
◇１２日 中日―巨人（ナゴヤドーム）
スターティングメンバーが試合前に発表された。借金１の中日は今季５勝2敗の福谷と木下拓のバッテリーで借金完済を目指す。今季対巨人２試合で防御率2・51の福谷は、勝てばプロ８年目で初の巨人戦勝利となる。
【巨人】
１番・二・吉川尚
２番・右・松原
３番・遊・坂本
４番・三・岡本
５番・中・丸
６番・左・ウィーラー
７番・捕・大城
８番・一・中島
９番・投・桜井
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・左・アルモンテ
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・右・シエラ
７番・二・阿部
８番・捕・木下拓
９番・投・福谷
１番・二・吉川尚
２番・右・松原
３番・遊・坂本
４番・三・岡本
５番・中・丸
６番・左・ウィーラー
７番・捕・大城
８番・一・中島
９番・投・桜井
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・左・アルモンテ
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・右・シエラ
７番・二・阿部
８番・捕・木下拓
９番・投・福谷
PR情報