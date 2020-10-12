【中日スタメン】いざ借金完済へ…今季５勝の福谷が先発、勝てばプロ８年目で初の巨人戦勝利に、巨人先発は桜井

2020年10月12日 17時26分

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キャッチボールで調整する福谷

キャッチボールで調整する福谷

  • キャッチボールで調整する福谷
◇１２日　中日―巨人（ナゴヤドーム）
　スターティングメンバーが試合前に発表された。借金１の中日は今季５勝2敗の福谷と木下拓のバッテリーで借金完済を目指す。今季対巨人２試合で防御率2・51の福谷は、勝てばプロ８年目で初の巨人戦勝利となる。
　【巨人】
　１番・二・吉川尚
　２番・右・松原
　３番・遊・坂本
　４番・三・岡本
　５番・中・丸
　６番・左・ウィーラー
　７番・捕・大城
　８番・一・中島
　９番・投・桜井
　【中日】
　１番・中・大島
　２番・遊・京田
　３番・左・アルモンテ
　４番・一・ビシエド
　５番・三・高橋
　６番・右・シエラ
　７番・二・阿部
　８番・捕・木下拓
　９番・投・福谷

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