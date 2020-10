本田圭佑

サッカーのブラジル全国選手権1部リーグは11日、各地で第15節が行われ、ボタフォゴのMF本田圭佑(34)はアウェーでスポルチ戦にフル出場し、前半29分に先制点を決めた。本田の得点は全国選手権では初めてで、州選手権も含めるとブラジル通算2点目。試合は2-1で勝ち、今季初の連勝となった。

本田は試合後、自身のツイッターを更新。チームメートとの写真を添付して「Step by step. Thank you for your support! 」とファンに感謝した。本田は右足首捻挫から復帰した前節は先制点に絡み、この日は初得点後もチャンスを演出していた。