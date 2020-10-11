岐阜県で新たに１人感染

2020年10月11日 18時07分 (10月11日 18時08分更新) 会員限定
　岐阜県は１１日、新たに多治見市の５０代の無職女性が新型コロナウイルスに感染したと発表した。９日に感染が確認された同市の自営業の男性の妻。濃厚接触者として検査し、陽性と判明した。県内の感染者は計６３４人となった。

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