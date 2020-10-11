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愛知で新規感染者１４人 新型コロナ、１人死亡
愛知県は１１日、新たに男女１４人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。うち名古屋市の高齢女性は死...
10月11日
三重・四日市で１人感染 再検査で陽性確認
三重県四日市市は１１日、市内の８０代の無職男性が新型コロナウイルスに感染したと発表した。クラスター（...
＜ユースク＞ＧｏＴｏバスツアー、昨年とほぼ同じ内容なのになぜ割高感
新型コロナウイルスの感染拡大の影響が直撃した観光業界。旅行代金が３５％引きされる振興事業「Ｇｏ Ｔｏ...
コロナ、不安は誰でも 中部６県・名古屋で心の相談１８００件
新型コロナウイルスの影響が長期化する中、「コロナうつ」とも呼ばれる不安やいら立ちなどコロナ関連の心の...
生活支援費融資、リーマンの１１倍 半年で申請３０００億円超
生活困窮者の自立に向けて資金を貸し付ける「総合支援資金」のうち、新型コロナウイルス感染拡大により特例...
＜美濃飛騨スペシャル＞苦難続くスキー場経営 客減少、コロナ追い打ち
記録的な暖冬だった二〇一九〜二〇年の昨シーズン、飛騨地域の降雪量は多くの地点で観測史上最少を記録した...