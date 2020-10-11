阪神は２―３の五回、大山のリーグトップに並ぶ２５号２ランで逆転した。秋山は５回１／３をソロ３本による３失点で７勝目。２０セーブにリーグ一番乗りのスアレスら救援４投手は一人の走者も許さなかった。ＤｅＮＡの上茶谷は３敗目。

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