神４―３Ｄ（１１日）　大山が逆転の２５号２ラン

2020年10月11日 17時38分 (10月11日 17時42分更新) 会員限定
　５回阪神１死一塁、大山が左越えに逆転２ランを放つ＝甲子園

　５回阪神１死一塁、大山が左越えに逆転２ランを放つ＝甲子園

  • 　５回阪神１死一塁、大山が左越えに逆転２ランを放つ＝甲子園
　阪神は２―３の五回、大山のリーグトップに並ぶ２５号２ランで逆転した。秋山は５回１／３をソロ３本による３失点で７勝目。２０セーブにリーグ一番乗りのスアレスら救援４投手は一人の走者も許さなかった。ＤｅＮＡの上茶谷は３敗目。

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