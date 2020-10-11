滋賀県甲賀市長選は１１日告示され、無所属の現職岩永裕貴氏（４７）のみが立候補を届け出て、無投票で再選された。

岩永氏は、農林水産大臣秘書官などを経て、２０１２年の衆院選に日本維新の会公認で出馬し初当選、１４年の衆院選で落選した。１６年の市長選で、当時の現職を破って初当選。今回は子育て施策の充実や、甲賀忍者を核とした観光事業の促進などを公約に掲げた。

関連キーワード 滋賀