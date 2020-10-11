甲賀市長選（２０２０年１０月１１日）

2020年10月11日 17時17分 (10月11日 18時45分更新)
万歳三唱で無投票当選を喜ぶ岩永氏（左から４人目）ら

万歳三唱で無投票当選を喜ぶ岩永氏（左から４人目）ら

  • 万歳三唱で無投票当選を喜ぶ岩永氏（左から４人目）ら
　滋賀県甲賀市長選は１１日告示され、無所属の現職岩永裕貴氏（４７）のみが立候補を届け出て、無投票で再選された。
　岩永氏は、農林水産大臣秘書官などを経て、２０１２年の衆院選に日本維新の会公認で出馬し初当選、１４年の衆院選で落選した。１６年の市長選で、当時の現職を破って初当選。今回は子育て施策の充実や、甲賀忍者を核とした観光事業の促進などを公約に掲げた。

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