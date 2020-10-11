湖南市長選（２０２０年１０月１１日）

2020年10月11日 17時15分 (10月11日 18時15分更新)
無投票で初当選を果たし、万歳する生田氏（前列左から２人目）

無投票で初当選を果たし、万歳する生田氏（前列左から２人目）

  • 無投票で初当選を果たし、万歳する生田氏（前列左から２人目）
　滋賀県湖南市長選は１１日告示され、無所属新人で元県議長の生田邦夫氏（７２）だけが立候補を届け出て、無投票で初当選を果たした。同市長選の無投票は２回連続。
　生田氏は医師で、旧甲西町議を経て、２００７年に県議に初当選。１９年５月から議長を１期務めた。市民の賛否が分かれる新庁舎整備計画の見直しのほか、中学生以下の医療費無償化などを公約に掲げた。

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