楽８―２西（１１日）　滝中がプロ初勝利

2020年10月11日 17時09分 (10月11日 17時42分更新) 会員限定
　４回楽天１死、浅村が右中間に３０号ソロを放つ＝楽天生命パーク

　４回楽天１死、浅村が右中間に３０号ソロを放つ＝楽天生命パーク

  • 　４回楽天１死、浅村が右中間に３０号ソロを放つ＝楽天生命パーク
　楽天が完勝した。一回に鈴木大の適時二塁打などで２点を先制。その後も四回の浅村の３０号ソロなどで着実に加点した。新人の滝中が完封を逃したが８回２／３を投げて２失点でプロ初勝利。西武は投手陣が乱調で連勝は３で止まった。

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