三重・四日市で１人感染　再検査で陽性確認

2020年10月11日 13時56分 (10月11日 13時57分更新) 会員限定
　三重県四日市市は１１日、市内の８０代の無職男性が新型コロナウイルスに感染したと発表した。クラスター（感染者集団）が発生した市内の通所介護事業所の利用者で、一度は陰性だったが、再検査で陽性が確認された。三重県内の感染確認はクルーズ船の乗客１人を含め５３１人となった。

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