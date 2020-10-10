【中日スタメン】高木守道さん追悼試合で勝率５割復帰へ…右翼には井領起用
2020年10月10日 13時31分
◇10日 中日ー巨人（ナゴヤドーム）
１０日にナゴヤドームで行われる中日ー巨人戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。高木守道さん追悼試合で勝利を飾り、５割復帰を狙う。ヤリエル・ロドリゲス投手（２３）が先発のため、モイセ・シエラ外野手（３２）はベンチを外れた。右翼には井領雅貴外野手（３０）が７番で入った。
【巨人】
１番・二・若林
２番・右・松原
３番・遊・坂本
４番・三・岡本
５番・中・丸
６番・一・ウィーラー
７番・捕・大城
８番・左・パーラ
９番・投・畠
１番・二・若林
２番・右・松原
３番・遊・坂本
４番・三・岡本
５番・中・丸
６番・一・ウィーラー
７番・捕・大城
８番・左・パーラ
９番・投・畠
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・左・アルモンテ
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・二・阿部
７番・右・井領
８番・捕・木下拓
９番・投・ロドリゲス
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・左・アルモンテ
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋
６番・二・阿部
７番・右・井領
８番・捕・木下拓
９番・投・ロドリゲス
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