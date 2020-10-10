【中日スタメン】高木守道さん追悼試合で勝率５割復帰へ…右翼には井領起用

2020年10月10日 13時31分

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特別ユニホームと同デザインのＴシャツを着用して練習する中日ナイン

特別ユニホームと同デザインのＴシャツを着用して練習する中日ナイン

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　◇10日　中日ー巨人（ナゴヤドーム）
　１０日にナゴヤドームで行われる中日ー巨人戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。高木守道さん追悼試合で勝利を飾り、５割復帰を狙う。ヤリエル・ロドリゲス投手（２３）が先発のため、モイセ・シエラ外野手（３２）はベンチを外れた。右翼には井領雅貴外野手（３０）が７番で入った。
　【巨人】
　１番・二・若林
　２番・右・松原
　３番・遊・坂本
　４番・三・岡本
　５番・中・丸
　６番・一・ウィーラー
　７番・捕・大城
　８番・左・パーラ
　９番・投・畠
　【中日】
　１番・中・大島
　２番・遊・京田
　３番・左・アルモンテ
　４番・一・ビシエド
　５番・三・高橋
　６番・二・阿部
　７番・右・井領
　８番・捕・木下拓
　９番・投・ロドリゲス

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