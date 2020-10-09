NMB48吉田朱里、キャリア10年で初センター 11・18「恋なんかNo thank you!」
2020年10月9日 22時04分 (10月10日 00時05分更新)
アイドルグループ・NMB48が結成10周年を迎えた9日、大阪・難波のNMB48劇場で『結成10周年特別公演』を行い、24枚目シングル「恋なんかNo thank you!」を11月18日にリリースすることがサプライズ発表された。あわせて選抜メンバー18人とセンターが明らかになった。
センターを務めるのは、今月24日に大阪城ホールで卒業コンサートを行う1期生の吉田朱里。丸10年のキャリアで初のシングル表題曲センターに起用された。
本作は通常盤Type-A・B・C（いずれもCD＋DVD）、完全生産限定盤（CD＋DVD＋16Pブックレット）、劇場盤（CD）の5形態。完全生産限定盤は、美容系YouTuberとしても人気の吉田朱里プロデュース「B IDOL」の大人気リップ限定カラー「さよならPINK」引換券付き商品として販売され、カップリングには卒業ソロ曲「一番好きな花」とMVも収められる。
■NMB48 24thシングル「恋なんかNo thank you!」選抜メンバー
吉田朱里（センター）／白間美瑠／村瀬紗英／渋谷凪咲／梅山恋和／山本彩加／上西怜／山本望叶／小嶋花梨／横野すみれ／加藤夕夏／安部若菜（初選抜）／塩月希依音／川上千尋／安田桃寧／新澤菜央／原かれん／石田優美
吉田朱里（センター）／白間美瑠／村瀬紗英／渋谷凪咲／梅山恋和／山本彩加／上西怜／山本望叶／小嶋花梨／横野すみれ／加藤夕夏／安部若菜（初選抜）／塩月希依音／川上千尋／安田桃寧／新澤菜央／原かれん／石田優美
【試聴】NMB48の主な配信楽曲
NMB48吉田朱里、YouTubeで卒業発表「24歳となった今日、新しい一歩を」
【ライブ写真】猫耳“ねこるん”、小悪魔“わるるん”にファンもん絶
【写真】NMB48エース・白間美瑠が魅せる、衝撃の“髪ブラ”
【写真で振り返る】「NMB48衣装総選挙」TOP16一覧 1位はネコ耳？小悪魔？
NMB48吉田朱里、YouTubeで卒業発表「24歳となった今日、新しい一歩を」
【ライブ写真】猫耳“ねこるん”、小悪魔“わるるん”にファンもん絶
【写真】NMB48エース・白間美瑠が魅せる、衝撃の“髪ブラ”
【写真で振り返る】「NMB48衣装総選挙」TOP16一覧 1位はネコ耳？小悪魔？
PR情報