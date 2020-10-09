NMB48の24thシングル「恋なんかNo thank you!」でセンターを務める1期生の吉田朱里（C）NMB48

アイドルグループ・NMB48が結成10周年を迎えた9日、大阪・難波のNMB48劇場で『結成10周年特別公演』を行い、24枚目シングル「恋なんかNo thank you!」を11月18日にリリースすることがサプライズ発表された。あわせて選抜メンバー18人とセンターが明らかになった。

センターを務めるのは、今月24日に大阪城ホールで卒業コンサートを行う1期生の吉田朱里。丸10年のキャリアで初のシングル表題曲センターに起用された。

本作は通常盤Type-A・B・C（いずれもCD＋DVD）、完全生産限定盤（CD＋DVD＋16Pブックレット）、劇場盤（CD）の5形態。完全生産限定盤は、美容系YouTuberとしても人気の吉田朱里プロデュース「B IDOL」の大人気リップ限定カラー「さよならPINK」引換券付き商品として販売され、カップリングには卒業ソロ曲「一番好きな花」とMVも収められる。

■NMB48 24thシングル「恋なんかNo thank you!」選抜メンバー

吉田朱里（センター）／白間美瑠／村瀬紗英／渋谷凪咲／梅山恋和／山本彩加／上西怜／山本望叶／小嶋花梨／横野すみれ／加藤夕夏／安部若菜（初選抜）／塩月希依音／川上千尋／安田桃寧／新澤菜央／原かれん／石田優美

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