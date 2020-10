ヤバイTシャツ屋さん『You need the Tank-top』(ユニバーサル ミュージック/9月30日発売)

大阪を拠点に活動する男女ツインボーカル3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さんの最新アルバム『You need the Tank-top』が、初週4.5万枚を売り上げ、10月6日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。シングル、アルバム通じ自身初の1位となった。

以降10位までのランキングはこちら。

1位: You need the Tank-top / ヤバイTシャツ屋さん

2位: Patrick Vegee / UNISON SQUARE GARDEN

3位: SEIKO MATSUDA 2020 / 松田聖子

4位: ひなたざか / 日向坂46

5位: STRAY SHEEP / 米津玄師

6位: おいしいパスタがあると聞いて / あいみょん

7位: SINGALONG / 緑黄色社会

8位: 2020 / ボン・ジョヴィ

9位: Pulse:FINAL FANTASY XIV Remix Album / Various Artists

10位: ライヴ・アラウンド・ザ・ワールド / クイーン+アダム・ランバート

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。



【オリコンランキングご利用上のご注意】

オリコンランキング(売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング)の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト(PC、ブログ、携帯電話等)や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。

関連キーワード ランキング